Дженнифер Лопес сходила на тренировку с дочерью

Новости шоу бизнеса: Певица занимается с несколькими тренерами, чередуя разные подходы.

Спорт для 49-летней Дженнифер Лопес — неотъемлемая часть жизни, и все члены семьи певицы поддерживают ее в этом. Месяц назад Джей Ло вместе с бойфрендом Алексом Родригесом запустила фитнес-челлендж, отказавшись от сахара и углеводов. А в минувший уикенд папарацци сфотографировали звезду у дверей тренажерного зала вместе с десятилетней дочерью Эммой.

Дженнифер, одетая в желтый топ и яркие легинсы, в очередной раз продемонстрировала стильный спортивный образ и отличную форму.

Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час, — рассказывала Лопес в одном из интервью.

Среди ее упражнений есть планка, бокс, отжимания, выпады… Звезда придерживается принципов здорового питания и приучает к нему своих детей.

Кстати сказать, Джей Ло старается заинтересовать свою дочь не только спортом и здоровым образом жизни, но и шоу-бизнесом. В декабре прошлого года состоялась премьера клипа Лопес, в котором вместе с ней снялась юная Эмма.