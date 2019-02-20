Владимир Остапчук с женой удивили поклонников

Новости шоу бизнеса: Известный украинский ведущий Владимир Остапчук разместил в своем Instagram фото со своей женой Еленой.

На снимках супруги забавно корчат рожицы на камеру. Владимир предложил подписчикам оценить фото и выбрать лучшее из трех: "Выбери свой солнечный вариант", – подписал фото Остапчук.

Отметим, что в марте 2018 года года ведущий стал отцом во второй раз. У него и его жены Елены родился сын, которого ни назвали Эван-Александр. Отметим, что супруги также воспитывают дочь Эмилию. К слову, поженились Владимир и Елена в 2007 году.

Поклонники Владимира отметили, что пара очень похожа, будто брат и сестра. Также они засыпали супругов комплиментами: "Вы чудесны и очаровательны", "Красивые! Очень красивые!", "Вы так похожи", "Очень похожи,счастья вам желаю", "Первая мысль при просмотре фотографии, что брат и сестра. Очень похожи".