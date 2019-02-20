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Владимир Остапчук с женой удивили поклонников

Владимир Остапчук с женой удивили поклонников
12:41 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный украинский ведущий Владимир Остапчук разместил в своем Instagram фото со своей женой Еленой.

На снимках супруги забавно корчат рожицы на камеру. Владимир предложил подписчикам оценить фото и выбрать лучшее из трех: "Выбери свой солнечный вариант", – подписал фото Остапчук.

Отметим, что в марте 2018 года года ведущий стал отцом во второй раз. У него и его жены Елены родился сын, которого ни назвали Эван-Александр. Отметим, что супруги также воспитывают дочь Эмилию. К слову, поженились Владимир и Елена в 2007 году. 

 
 
 
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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

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Поклонники Владимира отметили, что пара очень похожа, будто брат и сестра. Также они засыпали супругов комплиментами: "Вы чудесны и очаровательны", "Красивые! Очень красивые!", "Вы так похожи", "Очень похожи,счастья вам желаю", "Первая мысль при просмотре фотографии, что брат и сестра. Очень похожи".

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Instagram, Знаменитости, Владимир Остапчук.
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