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Стало известно, как Меган Маркл провела вечеринку baby shower в Нью-Йорке

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Стало известно, как Меган Маркл провела вечеринку baby shower в Нью-Йорке
14:10 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 19 февраля папарацци сфотографировали Меган Маркл возле отеля The Mark.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая должна родить первенца от принца Гарри весной 2019 года, тайно отправилась в Нью-Йорк. 37-летняя бывшая актриса провела вечеринку baby shower и собрала всех своих друзей.

Как пишут западные СМИ, именно так прошла вечеринка в честь рождения будущего ребенка. Что интересно, поговаривают, будто некоторые гости были с подарками, которые оформлены в зелено-голубых цветах.

Также герцогиня провела время с близкими друзьями. Так, с подругой Эбигейл Спенсер Меган посетила музей Met Breuer и отель The Surrey.

Беременная Меган Маркл совершила тайную поездку в Нью-Йорк

Маркл для выхода надела пальто William Vintage, узкие черные джинсы Hatch Denim, бежевые туфли Stuart Weitzman. Ее образ завершили серая сумка от Carolina Herrera и солнцезащитные очки Le Specs, которые скрывали лицо герцогини.

Впоследствии, как сообщает издание Daily Mail, жена принца Гарри посетила ресторан Ральфа Лорена The Polo Bar вместе с друзьями, среди которых была Серена Уильямс и Джессика Малруни. Также Меган встретилась с директором клуба Soho Маркусом Андерсоном. Второй выход Маркл был в роскошном пальто от Виктории Бекхэм и атласных сапогах от Isabel Marant.

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