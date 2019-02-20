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Карл Лагерфельд: прах легендарного дизайнера смешают с прахом бывшего партнера

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Карл Лагерфельд: прах легендарного дизайнера смешают с прахом бывшего партнера
18:57 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Стало известно обо всех деталях прощальной церемонии со знаменитым кутюрье.

Хотя официальный завет Карла Лагерфельда еще не обнародован, но французское информационное агентство новостей AFP уже узнало некоторую информацию. По словам журналистов, самой церемонии прощания не будет, поскольку тело Карла подвергнут кремации. Еще при жизни Лагерфельд хотел, чтоб его тело кремировали без всех торжественных почестей и смешали его прах с прахом матери Элизабет Бальманн и прахом любимой кошки Шупетт, если бы та умерла раньше него.

Также стало известно, что вместе с прахом Лагерфельда будет смешан еще прах его бывшего партнера Жака де Башера, с которым он был вместе 18 лет. Их отношения завязались еще в 1971 году и продолжались вплоть до смерти Жака, поскольку тот в 1989 году в возрасте 38 лет умер от СПИДа.

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Что известно о романе Карла Лагерфельда и Жака де Башера?

Любимый Карла Лагерфельда родился в 1951 году во Вьетнаме. Незадолго после переезда в Париж он познакомился с тогда уже известным дизайнером и с первого знакомства очаровал Карла. Несмотря на то, что Карл Лагерфельд почти 20 лет любил Жака, любую интимную близость он отрицал.

Жак де Башер (слева) и Карл Лагерфельд (справа)

"Мне не нравится спать с людьми, которых я действительно люблю. Я не хочу спать с ними, потому что секс не может длиться долго, но привязанность может длиться вечно. Я думаю, это прекрасно, – рассказывал в одном из интервью Карл Лагерфельд.

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Но в СМИ часто поговаривали, что ловелас Жак де Башер имел также взаимоотношения с другим известным дизайнером Ив Сен-Лораном. Хотя один знаменитый французский промышленник Пьер Берже много лет назад отмечал, что Лагерфельд специально организовал роман де Башера с Сен-Лораном, чтобы дестабилизировать положение модного дома последнего.

Ив Сен-Лоран (слева) и Карл Лагерфельд (справа) до ссоры относительно Жака де Башера

Жак де Башер (слева) и Карл Лагерфельд (справа)

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Впрочем, правда это или нет, но в последние дни жизни гультяя Жака де Башера Карл Лагерфельд оставался с ним и поддерживал его. После его смерти дизайнер дома Chanel вел довольно замкнутую жизнь и с тех пор не имел никаких отношений. Одно из имений, в котором проживал французский модельер с 1991 по 1998 год, было названо Villa Jako – в честь бывшего любимого Жака. Роскошный особняк расположен в гамбургском районе Бланкенезе, Германия, и в июне 2018 года его выставили на продажу за 10 миллионов долларов.

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Похороны, Дата, Смерть, Карл Лагерфельд, Жак де Башер, Элизабет Бальманн, Кошка Шупетт.
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