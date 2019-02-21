Звезды, которые изменили свой имидж (Фото) Знаменитости всегда стараются выглядеть на отлично. Они следят за модой и любят экспериментировать со своей внешностью. Вот 10 знаменитостей, которые резко сменили имидж и удивили своих поклонников.