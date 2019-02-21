Леонардо ДиКаприо снимет свой первый сериал

Новости шоу бизнеса: Известный актер Леонардо ДиКаприо снимает свой первый сериал в карьере, о маньяке.

Леонардо ДиКаприо не перестаёт радовать своих многочисленных поклонников. Он заявил о том, что снимет первый в своей карьере сериал. Удивительно, но ДиКаприо, на счету которого около пятидесяти актёрских работ и около сорока довольно успешных продюсерских проектов, ни разу не пробовал себя в режиссуре. Похоже, что 44-летний актёр наконец-то созрел для следующего шага в своей карьере – он собирается снять сериал. Правда, это будет совместная режиссура с непревзойдённым метром – Мартином Скорсезе. Но разве это не станет лучшей школой для нового поля деятельности?

В основу сериала, над которым будут работать ДиКаприо и Скорсезе, ляжет документальный бестселлер Эрика Ларсена "Дьявол в белом городе". Он повествует о первом американском маньяке – Генри Говарде Холмсе, совершавшем свои преступления в Чикаго в конце 19 века. Этот серийный убийца стал известен под прозвищем Доктор Холмс. Для своих зверств он построил отель-лабиринт, в котором были комнаты пыток и даже личный крематорий.

Вот такую мрачную историю избрал для своего режиссёрского дебюта Леонардо ДиКаприо. Права на экранизацию он приобрёл ещё в 2010 году, но никак не мог приступить к работе. То ли из-за напряжённого съёмочного графика, то ли из-за отсутствия уверенности в собственных силах. Как бы то ни было, старт проекту положен. Сыграет ли ДиКаприо в сериале какую-то роль – пока неизвестно.

К слову, через пять месяцев на экраны выйдет новый фильм Квентина Тарантино, где ДиКаприо сыграл главную роль – "Однажды в Голливуде". Напомним, что там события развиваются вокруг преступлений ещё одного известного серийного убийцы Америки – Чарльза Мэнсона.