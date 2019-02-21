Хейли Бибер удивила кардинальной сменой имиджа

Девушка снимается для рекламных кампаний известных брендов, ходит по главным мировым подиумам, а также появляется на обложках глянцевых изданий. А на днях в Instagram модели появились снимки с новым цветом волос.
На снимке Хейли запечатлена с ярким розовым цветом волос. В подписи к публикации модель отметила украинского фэшн-фотографа Сашу Самсонову, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Девушка родом из Ужгорода и занимается фэшн-фотографией с 17 лет (сейчас ей 27). Она начала со съемок работ для украинской версии журнала Harper’s Bazaar. В 2014 Саша переехала в США и с того момента уже успела поработать с Кайли и Кендалл Дженнер, снять спецпроекты для Adidas и многих других брендов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчикам понравился новый образ жены Джастина Бибера: "Бомба", "Вы очень красивая", "Действительно очень мило", "Тебе очень идет этот цвет", "Ты такая милая! Джастину очень повезло с тобой", "Выглядишь, как француженка", "Вы с Джастином в моем сердце навсегда".