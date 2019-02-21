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Хейли Бибер удивила кардинальной сменой имиджа

Хейли Бибер удивила кардинальной сменой имиджа
09:24 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли (в девичестве Болдуин) - молодая американская модель.

Девушка снимается для рекламных кампаний известных брендов, ходит по главным мировым подиумам, а также появляется на обложках глянцевых изданий.  А на днях в Instagram модели появились снимки с новым цветом волос.

На снимке Хейли запечатлена с ярким розовым цветом волос. В подписи к публикации модель отметила украинского фэшн-фотографа Сашу Самсонову, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Девушка родом из Ужгорода и занимается фэшн-фотографией с 17 лет (сейчас ей 27). Она начала со съемок работ для украинской версии журнала Harper’s Bazaar. В 2014 Саша переехала в США и с того момента уже успела поработать с Кайли и Кендалл Дженнер, снять спецпроекты для Adidas и многих других брендов.

 
 
 
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pink by @sashasamsonova

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Джастин Бибер и Хейли Болдуин позировали для обложки известного глянца

Подписчикам понравился новый образ жены Джастина Бибера: "Бомба", "Вы очень красивая", "Действительно очень мило", "Тебе очень идет этот цвет", "Ты такая милая! Джастину очень повезло с тобой", "Выглядишь, как француженка", "Вы с Джастином в моем сердце навсегда".

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Все по теме:

Имидж, Смена имиджа, Хейли Болдуин, Смена образа, Хейли Бибер.
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