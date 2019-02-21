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Plus-size модель Эшли Грэм разработала коллекцию купальников

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Plus-size модель Эшли Грэм разработала коллекцию купальников
09:24 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных plus-size моделей знает, как тяжело приходится девушкам с нестандартными для современного мира формами найти идеальный купальник.

Эшли Грэм решила взять ситуацию в свои руки и разработала коллекцию купальников, которые подойдут всем женщинам, а не только тем, чьи фигуры вписываются в рамки 90-60-90 или около того.

Сегодня в сети появился лукбук новой летней коллекции бренда plus-size модели Swimsuits For All.

Каждый из 10 купальников Эшли продемонстрировала на себе, а в качестве локации для съемок был выбран популярный в Лос-Анджелесе пляж Венис Бич.

Как выглядела пышнотелая модель Эшли Грэм в юности

Коллекция уже доступна для покупки, самая дорогая модель стоит 108 долларов.

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Модель, Plus Size, Купальник, Эшли Грэм, plus-size-модель, Коллекция купальников.
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