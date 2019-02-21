Plus-size модель Эшли Грэм разработала коллекцию купальников

Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных plus-size моделей знает, как тяжело приходится девушкам с нестандартными для современного мира формами найти идеальный купальник.

Эшли Грэм решила взять ситуацию в свои руки и разработала коллекцию купальников, которые подойдут всем женщинам, а не только тем, чьи фигуры вписываются в рамки 90-60-90 или около того.

Сегодня в сети появился лукбук новой летней коллекции бренда plus-size модели Swimsuits For All.

Каждый из 10 купальников Эшли продемонстрировала на себе, а в качестве локации для съемок был выбран популярный в Лос-Анджелесе пляж Венис Бич.

Коллекция уже доступна для покупки, самая дорогая модель стоит 108 долларов.