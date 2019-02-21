Счастливая и в неоне: Рианна отпраздновала день рождения в Беверли-Хиллз

Для празднования Рири подобрала яркий и эффектный образ: на ней было зеленое неоновое платье-бюстье. Look артистка дополнила помадой сочного розового оттенка.
В ресторане Рианна провела несколько часов и в районе двух часов ночи покинула заведение на автомобиле с водителем — как раз в момент, когда певица села в машину, папарацци и удалось сделать несколько кадров, на которых она улыбается и выглядит очень счастливой.
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Rihanna this night going to Los Angeles to celebrate her 31st birthday. #rihanna #badgalriri
Звезда выглядела в свой день рождения очень счастливой и постоянно улыбалась. Известно, что среди приглашенных на вечеринку были близкие друзья звезды. Однако пока неизвестно, поздравил ли певицу ее бывший бойфренд миллиардер Хассан Джамиль из Саудовской Аравии.
Напомним, Певица выдвинула судебный иск в адрес своего отца из-за того, что он зарабатывает на ее имени.