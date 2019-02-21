Выразила скорбь: кошка Шупетт грустит по Карлу Лагерфельду

Новости шоу бизнеса: Любимая кошка покойного Карда Лагерфельда выразила скорбь по умершему хозяину на своей личной странице в Instagram.

Сегодня в социальной сети появился черно-белый снимок скорбящей кошки, одетой в черную шляпу с вуалью.

"Благодарю всех за соболезнования. Всем своим некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем я ухожу в траур. Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне двигаться дальше в будущее без папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной женщиной", - говорится в описании к снимку.

Фото: Instagram/choupettesdiary

Подписчики Шупетт также выразили свои соболезнования в комментариях к посту. "Дорогая Шупетт, ты не одинока, мы будем так же тебя поддерживать, хотя, конечно, ничто не заменит тебе твоего папочку", - уверяли одни. "Мое сердце разбито вместе с твоим, Шупетт, сил тебе", - желали другие. "Мы бы хотели видеть больше фотографий с тобой и узнать, кто заботится о тебе. Я уверен, папочка оставил тебя в хороших руках. Он, должно быть, беспокоится о тебе. Желаю тебе всего самого лучшего", - писали третьи.