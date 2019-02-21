Соблазнительная Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья

Новости шоу бизнеса: 31-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли впечатлила подписчиков идеальной фигурой.

Возлюбленная Джейсона Стейтема снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда.

Пикантные фото Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала на своей странице в Instagram и анонсировала новую коллекцию Rosie Lingerie, которая появится летом 2019 года.

Рози Хантингтон-Уайтли в нижнем белье

В комментариях подписчики оставили множество комплиментов в адрес Рози и ее новой коллекции: "Горячая мама", "Какая красивая", "Спасибо за эту идеальную коллекцию", "Мне срочно нужна еще одна работа, чтобы купить все это", "Ты – икона".