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Вечеринка Меган Маркл в Нью-Йорке обошлась в огромную сумму

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Вечеринка Меган Маркл в Нью-Йорке обошлась в огромную сумму
22:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф lux.fm Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская перед родами решила нарушить королевское правило и устроить шумную вечеринку в Нью-Йорке.

И так, для праздника подруги герцогини Сассекской сняли самый дорогой номер в нью-йоркском отеле The Mark.

На почти тысячи квадратных метров расположились 5 спален, 4 гостиных с каминами, 6 ванных комнат, 2 гардеробных комнат, 2 бара, огромная столовая, зимний сад и гостиная, которая может трансформироваться в зал для приема гостей. Кроме этого, пентхаус имеет собственный выход на террасу на крыше с видом на Центральный парк. Номер стоимостью 75 тысяч долларов за ночь сняла Серена Уильямс. Теннисистка, как настоящая подруга, взяла на себя все расходы.

Нью-йоркский отель The Mark

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А вот организацией самой вечеринки занималась другая подружка Мэг - Амаль Клуни, которая, поговаривают, станет крестной мамой королевского малыша. Во время baby showe гости имели возможность посетить мастер-класс от флористов по сборке букетов, угоститься необычными десертами, изысканными закусками и безалкогольными напитками.

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Серена Уильямс, Амаль Клуни, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, The Mark, Стоимость вечеринки.
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