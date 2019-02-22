Тина Кароль восхитила сеть чувственным фото

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль порадовала свою армию поклонников новыми фото.

Поклонники Кароль написали ей десятки комплиментов.

На снимках Тина позирует в коротком бежевом платье и плаще такого же оттенка. Ее волосы уложены волнами и заколоты набок – одна из любимых причесок артистки. Ну и, конечно же, куда без красной помады – главная "фишка" всеми любимой Тины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тинакароль #tinakarol Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 21 Фев 2019 в 12:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тинакароль #tinakarol Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 20 Фев 2019 в 12:25 PST

На другом фото Тина предстала в не менее ярком и даже, как выразились некоторые подписчики артистки в комментариях, "страстном образе". И несмотря на то, что на фото нет откровенного декольте и других оголенных частей тела, поклонники Кароль отметили, что от снимка так и веет сексуальностью и страстью: "О-о-очень страстная и сексуальная", "Сногсшибательная женщина", "Слишком много эстетики в одном фото", "Тина, вы прекрасна".

Напомним, Украинская певица Тина Кароль является настоящим эталоном женственности и нежности. Именно в таком образе звезда согласилась на фотосессию для известного глянца.