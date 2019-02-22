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Тина Кароль восхитила сеть чувственным фото

Тина Кароль восхитила сеть чувственным фото
10:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль порадовала свою армию поклонников новыми фото.

Поклонники Кароль написали ей десятки комплиментов.

На снимках Тина позирует в коротком бежевом платье и плаще такого же оттенка. Ее волосы уложены волнами и заколоты набок – одна из любимых причесок артистки. Ну и, конечно же, куда без красной помады – главная "фишка" всеми любимой Тины. 

 
 
 
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#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
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#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Копия мамы: Тина Кароль показала трогательное фото с сыном

На другом фото Тина предстала в не менее ярком и даже, как выразились некоторые подписчики артистки в комментариях, "страстном образе". И несмотря на то, что на фото нет откровенного декольте и других оголенных частей тела, поклонники Кароль отметили, что от снимка так и веет сексуальностью и страстью: "О-о-очень страстная и сексуальная", "Сногсшибательная женщина", "Слишком много эстетики в одном фото", "Тина, вы прекрасна".

Напомним, Украинская певица Тина Кароль является настоящим эталоном женственности и нежности. Именно в таком образе звезда согласилась на фотосессию для известного глянца.

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Тина Кароль, Знаменитости, Фото.
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