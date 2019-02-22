Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Портрет Меган Маркл в виде королевы: какой скрытый смысл в видео Бейонсе и Jay-Z

Портрет Меган Маркл в виде королевы: какой скрытый смысл в видео Бейонсе и Jay-Z
17:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: beyonce

Новости шоу бизнеса: Портрет Меган Маркл нарисовал иллюстратор Тим О'Брайн, который изображал немало звезд, в частности Бейонсе.

Знаменитая американская исполнительница Бейонсе и ее муж Jay-Z получили почетную британскую награду BRIT Awards в номинации "Лучший иностранный коллектив", однако не смогли забрать ее самостоятельно в день проведения церемонии. Поэтому решили особым спосом отблагодарить новоиспеченную герцогиню Великобритании Меган Маркл.

Популярная церемония награждения BRIT Awards, которая является британским аналогом американского Грэмми, состоялась в Лондоне 20 февраля. В номинациях побеждали такие исполнители как Дуа Липа, Джордж Эзра, Pink, а также певица Бейонсе и ее муж Jay-Z. Их признали лучшей иностранной группой. Поскольку пара не посетила церемонию, после получения статуэтки они особым способом отблагодарили британскую герцогиню Меган Маркл.

Они записали короткое видеообращение к жене принца Гарри, которое сейчас не обсуждает только ленивый. В ролике Бейонсе и Jay Z передают привет 37-летней Меган Маркл, держа в руках почетную награду и стоя на фоне ее портрета.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бейонсе, Пинк, Клип, Джей-Зи, Jay-Z, Brit Awards, Джордж Эзра, Меган Маркл, Дуа Липа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь