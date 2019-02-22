Портрет Меган Маркл в виде королевы: какой скрытый смысл в видео Бейонсе и Jay-Z

Новости шоу бизнеса: Портрет Меган Маркл нарисовал иллюстратор Тим О'Брайн, который изображал немало звезд, в частности Бейонсе.

Знаменитая американская исполнительница Бейонсе и ее муж Jay-Z получили почетную британскую награду BRIT Awards в номинации "Лучший иностранный коллектив", однако не смогли забрать ее самостоятельно в день проведения церемонии. Поэтому решили особым спосом отблагодарить новоиспеченную герцогиню Великобритании Меган Маркл.

Популярная церемония награждения BRIT Awards, которая является британским аналогом американского Грэмми, состоялась в Лондоне 20 февраля. В номинациях побеждали такие исполнители как Дуа Липа, Джордж Эзра, Pink, а также певица Бейонсе и ее муж Jay-Z. Их признали лучшей иностранной группой. Поскольку пара не посетила церемонию, после получения статуэтки они особым способом отблагодарили британскую герцогиню Меган Маркл.

Они записали короткое видеообращение к жене принца Гарри, которое сейчас не обсуждает только ленивый. В ролике Бейонсе и Jay Z передают привет 37-летней Меган Маркл, держа в руках почетную награду и стоя на фоне ее портрета.