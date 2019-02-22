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Бейонсе и Jay-Z запретили гостям делать фото на своей вечеринке после "Оскара"

Бейонсе и Jay-Z запретили гостям делать фото на своей вечеринке после "Оскара"
18:12 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: beyonce

Новости шоу бизнеса: Исполнители традиционно проведут эксклюзивное закрытое мероприятие в преддверии "Оскара".

Для Бейонсе и Джей Зи становится хорошей традицией устраивать вечеринки, посвященные "Оскару". В прошлом году звездная пара организовала секретное афтепати, затмившее даже ежегодный вечер Vanity Fair, где чествуют "оскаровских" номинантов. В этом же году Бейонсе и Джей Зи проведут эксклюзивное мероприятие в преддверии "Оскара", и мы уверены, что ни одна голливудская звезда не захочет его пропустить.

Как известно, многие селебрити и известные издания устраивают вечеринки по случаю грядущей или уже состоявшейся церемонии вручения наград, так что знаменитости часто тщательно выбирают, куда же пойти. Но к Бейонсе они точно заглянут на огонек (если, конечно, пригласят), ведь там они смогут почувствовать себя легко и непринужденно, не боясь, что на завтра их неудачное фото облетит весь интернет.

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"Бейонсе и Джей установили строгое правило, никто из гостей не должен фотографироваться и делать селфи, чтобы в социальные сети не попали курьезные снимки с вечеринки. Они собираются устроить секретный вечер и требуют от приглашенных звезд оставить своих телохранителей дома, чтобы было больше свободного пространства", – рассказал инсайдер журналу The Sun.

Дата вечеринки, конечно, не афишируется, известно только, что она пройдет в роскошном голливудском отеле Chateau Marmont.

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Бейонсе, Оскар, Джей-Зи, Vanity Fair, Jay-Z, Chateau Marmont.
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