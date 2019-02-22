Стала известна причина, почему Кейт Миддлтон пропустила вечеринку Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон отправилась в тайную семейную поездку с принцем Уильямом и тремя детьми.

Герцогини Меган Макрл и Кейт Миддлтон привлекают все большее внимание журналистов. Их отношения, по словам инсайдеров, далеки от идеала. Однако не все слухи или разногласия стали причиной игнорирования Кейт Миддлтон американского праздника ее беременной родственницы.

Как сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров, герцогиня Кембриджская не поехала на baby shower, которое, по американской традиции, организовала Меган Маркл. Однако не какие-то распри или нарушения королевских правил стали этому причиной.

Оказалось, что Кейт Миддлтон отправилась в тайную семейную поездку с принцем Уильямом и тремя детьми. Королевская чета запланировала путешествие, чтобы отдохнуть от всех обязанностей и внимания СМИ.

По словам инсайдеров, отдых герцогов Кембриджских продлится неделю. Именно на такое время звездные родители принцессы Шарлотты и принца Джорджа взяли им освобождение от занятий в школе. Пара с детьми отправились на горнолыжный курорт.

Кроме этого, инсайдеры сообщают, что беременная Меган Маркл в Лондоне планирует большое праздник перед рождением первенца. И хотя королевские правила это не одобряют, на праздник будут приглашены все потомки королевы Елизаветы II.

А вот в Нью-Йорке герцогиня Сассекская уже успела произвести фурор. Меган Маркл на последних месяцах беременности пересекла океан, чтобы устроить вечеринку со своими американскими подругами. Праздник состоялся 19 февраля в гостинице The Mark и ресторане The Polo Bar. По подсчетам СМИ, поездка Меган обошлась королевской чете почти 500 тысяч долларов.

Букингемский дворец уже успокоил взволнованных британцев. По словам представителей Ее Величества, Меган Маркл осуществила частную поездку, поэтому не потратила ни цента из королевского фонда, который пополняют налогоплательщики.