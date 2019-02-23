Горячая Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии для глянца

Новости шоу бизнеса: Снимки с фотосессии Майли опубликовала на своей странице в Instagram.

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус, которая в декабре 2018 года вышла замуж за Лиама Хемсворта, стала звездой мартовского номера популярного глянцевого журнала Vanity Fair.

Снимки с фотосессии Майли опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них певица позирует топлесс, прикрывая тело руками, на другом – полностью обнажила грудь.

В интервью изданию Сайрус откровенно рассказала о своей ориентации и браке. По словам звезды, она не планировала быстро вступать в брак, однако жуткий пожар в Калифорнии, который разрушила их дом, сплотил и сблизил влюбленных.

"Надела платье в день свадьбы, потому что мне оно понравилось, я выпрямила волосы, потому что мне это нравилось, но это не делает меня моментально гетеросексуалом", – подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @vanityfair @ryanmcginleystudios Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 10:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 10:44 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 10:58 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 10:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram @vanityfair link in bio Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 11:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 11:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 11:09 PST

"Майли заявила, что она – квир и гордится этим. Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир. Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не во внешность, ни во что угодно. То, во что я влюблена, существует почти на духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью",– заявила артистка.