Свитер и свободные штаны: Энн Хэтэуэй снялась в интересной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Естественная красота может быть стильной – доказала голливудская актриса Энн Хэтэуэй.

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй решила удивить своих поклонников. В новом выпуске журнале The Sunday Times Style она предстала перед читателями без макияжа и прически.

Все магазины с журналами пестрят яркими обложками, для которых знаменитости примеряют самые неожиданные образы. Однако и естественная красота может быть стильной – доказала голливудская актриса Энн Хэтэуэй.

Для The Sunday Times Style звезда позировала в наряде, который обычно носит в обыденной жизни. В частности, Энн Хэтэуэй примерила светлый брючный костюм с пальто, широкие брюки с гольфом и майкой и платье oversize. При этом актриса отказалась от любого макияжа и прически, продемонстрировав свою естественную красоту.

Еще ранее Энн Хэтэуэй признавалась, что только для красных дорожек обращается за услугами визажистов. А вот в обыденной жизни стиль оскароносной звезды довольно прост: она предпочитает удобную одежду в стиле casual.