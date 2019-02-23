Родственники Майкла Джексона подали в суд на НВО из-за предстоящего фильма

Новости шоу бизнеса: Картина будет показана 3 и 4 марта.

Родственники музыканта Майкла Джексона подали на канал НВО иск на сумму 100 миллионов долларов из-за фильма "Покидая Нетландию", в котором певца обвиняют в сексуальном насилии.

В иске утверждается, что документальный фильм основан на ложных обвинениях, а те, кто обвиняет музыканта, были материально заинтересованы в этом. "НВО и режиссер преследовали свои материальные мотивы и хорошо знали о противоположных фактах из разных источников, но осознанно приняли решение скрыть любые доказательства, которые противоречат избранному ими направлению. Если бы они создали объективный фильм, это позволило бы зрителям сложить собственное мнение об этих обвинениях вместо того, чтобы телевизионная сеть диктовала им, что они должны принять эти ложные утверждения о Майкле Джексоне", - заявил адвокат истцов Говард Вайцман.

Представители НВО заявили о том, что решение транслировать фильм "осталось неизменным". Картина будет показана 3 и 4 марта.

Премьера фильма "Покидая Нетландию" состоялась на кинофестивале "Санденс" в январе. Он раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона - Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны музыканта.