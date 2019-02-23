Открыта вакансия: британская актриса Кира Найтли ищет дублершу

Новости шоу бизнеса: После рождения ребенок английская актриса и модель стала тщательнее выбирать роли в фильмах,в которых ей предлагают сыграть.

Знаменитая английская актриса Кира Найтли, которая славится своей раскрепощенностью во время откровенных сцен, решила, что ей пора с этим заканчивать.

"Раньше мне было комфортно оставаться голой перед камерой. Теперь у меня есть ребенок, а мне самой за тридцать. Я, конечно, довольна своим телом, но я не чувствую, что готова обнажаться снова. Решение использовать в таких моментах дублершу мне кажется идеальным. Это как будто ты, но лучше. У нее красивое тело, так что она сможет сделать это вместо меня. Мне остается лишь оценить сходство и утвердить. Это очень увлекательный процесс", – заявила актриса.

Стоит добавить, что недавно в контракте Киры Найтли появился пункт о частях ее тела, которые могут быть показаны на экране. Звезда добавила, что новая часть ее договора позволит ей самой контролировать сцены сексуального характера, в которых будет сниматься дублерша.