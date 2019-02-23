Анджелина Джоли с детьми посетила культурное место

Новости шоу бизнеса: Накануне Анджелина Джоли пригласила своих старших сыновей и дочерей прикоснуться к прекрасному.

Знаменитая актриса, которая долгое время отдыхала от светской жизни и не принимала участия в съемках фильмов, все чаще посещает светские мероприятия, а также много свободного времени проводит со своими детьми.

Они посетили Музей современного искусства, расположенный в Нью-Йорке.

Анджелина Джоли с детьми в Музее современного искусства

Именно сейчас там проходит кинофестиваль. В этом году его открывал фильм Serendipity, над которым работала нью-йоркская художница с французскими корнями Пруна Нурри. Идея создания кинокартины пришла к ней, когда врачи обнаружили у нее рак молочной железы. Поскольку эта тема близка для Анджелины Джоли, она решила совместить приятное с полезным и пригласить детей на презентацию фильма и таким образом провести с ними свободное время. Компанию звездной маме составили ее старшие дети: 12-летняя Шайло, 14-летняя Захара, 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс.