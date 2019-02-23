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Ушел из жизни известный украинский композитор

Ушел из жизни известный украинский композитор
21:55 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса: Об этом сообщает Министерство культуры.

Ушел из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского Лев Николаевич Колодуб.

"Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко, на основе стихов из "Кобзаря" и под влиянием иллюстраций к нему, Лев Николаевич создал симфонию-думу "Шевченковские образы", оперу "Поэт" о жизни Кобзаря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лев Николаевич успешно сочетал активное композиторское творчество с педагогической и общественной деятельностью. Возглавлял правление Музыкального фонда Украины (1984-1995), был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза (1991), председателем Киевской организации Союза композиторов Украины (1995-1999).

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Министерство культуры Украины выразило глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности.

Лев Николаевич Колодуб родился 1 мая 1930 года в Киеве.

Лауреат Шевченковской премии 2010 года за симфонию № 9 "Sensilis moderno" ("Новые ощущения"), симфонию № 10 "По эскизам юных лет", симфонию № 11 "Новые берега".

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Умер, Украинский композитор, Альманах-2019, Лев Николаевич Колодуб, Профессор Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского.
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