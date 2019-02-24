Рианну заметили на баскетбольном матче с бывшим бойфрендом Любимая R&B певица миллионов Рианна, несмотря на музыку, увлекается также спортом, однако в качестве зрителя. Так, накануне 31-летняя звезда была замечена в компании саудовского миллиардера Хассана Джамиля, который является ее бывшим бойфрендом, на баскетбольном матче. Недавно Рианна отпраздновала свое 31-летие, а день после дня рождения засветилась на баскетбольной игре. Однако, самым интересным в ее присутствии на матче было то, что компанию ей составил бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль. Мужчина длительное время встречался с барбадосской исполнительницей, однако в 2018 году они решили разойтись. На матче, участие в котором принимала команда "Лос-Анджелес Лейкерс" они появились вместе. Во время игры певица стояла на трибунах, эмоционально болея за любимую команду, а ее экс-бойфренд сидел рядом с ней.