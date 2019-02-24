Розовое блестящее платье: Джамала поразила своим нежным образом

Новости шоу бизнеса: Маникюр Джамала тоже сделала в тон к наряду, а изюминкой образа стали минимальные украшения.

Финал Национального отбора Евровидения-2019 проходит в субботу, 23 февраля. В жюри, как всегда, невероятная Джамала, победительница Евровидения-2016 продемонстрировала блестящий комбинезон нежно-розового оттенка.

После представления финалистов Нацотбора Евровидения-2019 ведущий шоу Сергей Притула ознакомил зрителей со звездным жюри, в составе которого украинская певица с крымскотатарским корнями Джамала. Между судьями-мужчинами Андреем Данилко и Евгением Филатовым Джамала появилась в нежном образе.