Хейли Болдуин опубликовала детское фото своего супруга в Instagram

Пока фанаты ждут новостей о предстоящей свадебной церемонии, Хейли Болдуин поделилась трогательной фотографией своего мужа Джастина Бибера.
Болдуин показала в Instagram снимок, где улыбающийся дошкольник Бибер обнимает плюшевого мишку. 22-летняя модель подписала фотографию "Bubbbbbaaaa" и добавила ряд различных смайликов.
Напомним, в сентябре прошлого года музыкант и модель тайно узаконили свои отношения, разделив это событие только друг с другом. Влюбленных церковным браком соединил священник Джеффри Куинн.
Это произошло после того, как Джастин и Хейли получили 13 сентября в Нью-Йорке свидетельство о заключении брака. Тогда же появилась информация, что вскоре пара собирается устроить пышное торжество, которое предположительно пройдет 28 февраля.