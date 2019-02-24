Хейли Болдуин опубликовала детское фото своего супруга в Instagram

Новости шоу бизнеса: Жена Джастина Бибера поделилась трогательной фотографией своего мужа, где улыбающийся дошкольник обнимает плюшевого мишку.

Пока фанаты ждут новостей о предстоящей свадебной церемонии, Хейли Болдуин поделилась трогательной фотографией своего мужа Джастина Бибера.

Болдуин показала в Instagram снимок, где улыбающийся дошкольник Бибер обнимает плюшевого мишку. 22-летняя модель подписала фотографию "Bubbbbbaaaa" и добавила ряд различных смайликов.

Напомним, в сентябре прошлого года музыкант и модель тайно узаконили свои отношения, разделив это событие только друг с другом. Влюбленных церковным браком соединил священник Джеффри Куинн.

Это произошло после того, как Джастин и Хейли получили 13 сентября в Нью-Йорке свидетельство о заключении брака. Тогда же появилась информация, что вскоре пара собирается устроить пышное торжество, которое предположительно пройдет 28 февраля.