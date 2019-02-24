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Красное платье и кремовые лодочки: Меган Маркл очаровала поклонников стильным образом

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Красное платье и кремовые лодочки: Меган Маркл очаровала поклонников стильным образом
16:33 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская вернулась к рабочим обязанностям и совершила последний официальный визит перед рождением ребенка.

23 февраля вместе с мужем принцем Гарри она прибыла в Марокко с официальным трехдневным визитом.  37-летняя  Меган Маркл впервые выбрала для выхода в свет наряд, не подчеркивающий ее округлившийся живот.

Она прибыла в Касабланку в красном платье Valentino свободного A-силуэта и с бежевой сумкой этого же бренда, а также нюдовых лодочках Gianvito Rossi. Считается, что Меган выбрала красный цвет не случайно, поскольку он символизирует государственный флаг Марокко. Ее волосы как всегда были собраны в пучок, а из аксессуаров сверкали только бриллиантовые серьги от Natalie Marie.

Принц Гарри появился в изысканном сером классическом костюме.

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Герцог и герцогиня Сассекские проведут в африканской стране ряд встреч до понедельника, а затем устроят себе короткий романтический отдых и вернутся в Лондон во вторник. Поездка посвящена обсуждению таких вопросов, как расширение прав женщин, образование для девочек и поощрение социального предпринимательства. 

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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