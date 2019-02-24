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Вся в маму: дочь Оли Поляковой восхитила вокальными данными

Вся в маму: дочь Оли Поляковой восхитила вокальными данными
20:02 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девушка попросила оценить ее вокальные и музыкальные способности.

13-летняя дочь Оли Поляковой Маша восхитила сеть нежным исполнением хита Кристины Соловий "Тримай". Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она поет, аккомпанируя на фортепиано, знаменитую песню.

При этом Маша попросила оценить свое исполнение от одного до десяти баллов. Пользователи сети разошлись во мнениях. Многие пришли в восторг от кавера девушки, посоветовав ей не останавливаться на достигнутом и далее обучаться вокалу. Впрочем, некоторые пришли в к выводу, что Маше не стоит пытаться достичь высот ее знаменитой мамы.

 
 
 
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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Дочь Оли Поляковой зарабатывает в 13 лет через Instagram

Но в целом игра дочки Оли Поляковой получила более высокую оценку, чем ее вокальные способности. "10, даже не 10 а все 100; "Мама может тобой гордиться"; "Вся в маму, такой же крутой голос, молодец!" "Игра 7, а голос на 1, и то не тянет"; "Умница, ты прекрасно поешь. У тебя талант. Продолжай в том же духе!" "Умничка. Вперед, и только вперед"; "Играешь на 10, а поешь на 2"; "10, но иногда проглатываешь слова"; "Голос — троечка! Ко всему остальному претензий нет! Умничка! С вокалом мама поможет"; "Нормально, чисто. Молодец, очень красиво, можешь лучше, старайся"; "10. Молодец, не останавливайся на достигнутом, а со скольки лет ты начала заниматься музыкой?"

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Instagram, Дочь Оли Поляковой, Маша Полякова.
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