Жена Николая Тищенко рассказала о залоге семейного счастья

Барановская отметила, что уважение мужчины к женщине, отношения с ребенком, отношение к семье, семейные традиции, семейные ценности, уклад семьи на 200% зависят от женщин.
"Случаи, когда мужчина неадекватен, оскорблен в прошлом, у него было трудное детство, просто морально нестабилен/неудовлетворен/не реализован/не нагулялся или не любит женщину не в счет!", — написала жена Тищенко.
Она также считает, что обычно нормальные мужчины традиционно много работают, чтоб их семьи были в комфорте. Поэтому чтобы вырвать их мысли из бизнеса, женщинам нужно стараться и не ругаться, а быть чуть более маневреннее.
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Я на 200% уверенна, что гармония в браке, нет, скорее в союзе мужчины и женщины, уважение мужчины к женщине, отношения с ребёнком, отношение к семье, семейные традиции, семейные ценности, уклад семьи на 100%, нет, на 200% зависят от нас, женщин! [Случаи, когда мужчина-неадекват, оскорблен в прошлом, трудное детство, просто морально нестабилен/неудовлетворен/не реализован/не нагулялся или не любит женщину не в счёт!] Обычно нормальные мужчины традиционно много работают, чтоб их семьи были в комфорте и для того, чтоб вырвать их мысли из бизнеса, нам, женщинам, нужно постараться! Не орать, не ругаться, а чуть более маневреннее постараться