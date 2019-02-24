Жена Николая Тищенко рассказала о залоге семейного счастья

Новости шоу бизнеса: Жена известного ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская рассказала, что гармония в союзе мужчины и женщины полностью зависит от слабого пола.

Барановская отметила, что уважение мужчины к женщине, отношения с ребенком, отношение к семье, семейные традиции, семейные ценности, уклад семьи на 200% зависят от женщин.

"Случаи, когда мужчина неадекватен, оскорблен в прошлом, у него было трудное детство, просто морально нестабилен/неудовлетворен/не реализован/не нагулялся или не любит женщину не в счет!", — написала жена Тищенко.

Она также считает, что обычно нормальные мужчины традиционно много работают, чтоб их семьи были в комфорте. Поэтому чтобы вырвать их мысли из бизнеса, женщинам нужно стараться и не ругаться, а быть чуть более маневреннее.