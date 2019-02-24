Лотти Мосс и леди Амелия Виндзор посетили показ Salvatore Ferragamo в Милане

Новости шоу бизнеса: В Милане продолжается Неделя моды.

Свою новую коллекцию показал бренд Salvatore Ferragamo. За происходящем на подиуме в первом ряду наблюдал настоящий звездный десант.

Младшая сестра Кейт Мосс и леди Амелия Виндзор поспешили первыми увидеть коллекцию. По подиуму дефилировала Кайя Гербер, которая еще вчера участвовала в шоу Донателлы Версаче.

Лотти Мосс выглядела идеально в платье болотного цвета с акцентом на талии. Минимум макияжа и максимум естественности — Лотти стала одной из самых стильных гостей шоу.

Амелия Виндзор выбрала бежевый топ и свободные брюки в полоску. Образ она дополнила сумкой crossbody.

Племянница королевы Елизаветы II и сама дефилирует по подиуму, но на этот раз она решила ограничиться наблюдением из зрительного зала.