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Лотти Мосс и леди Амелия Виндзор посетили показ Salvatore Ferragamo в Милане

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Лотти Мосс и леди Амелия Виндзор посетили показ Salvatore Ferragamo в Милане
21:07 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: В Милане продолжается Неделя моды.

Свою новую коллекцию показал бренд Salvatore Ferragamo. За происходящем на подиуме в первом ряду наблюдал настоящий звездный десант.

Младшая сестра Кейт Мосс и леди Амелия Виндзор поспешили первыми увидеть коллекцию. По подиуму дефилировала Кайя Гербер, которая еще вчера участвовала в шоу Донателлы Версаче.

Лотти Мосс выглядела идеально в платье болотного цвета с акцентом на талии. Минимум макияжа и максимум естественности — Лотти стала одной из самых стильных гостей шоу.

Амелия Виндзор выбрала бежевый топ и свободные брюки в полоску. Образ она дополнила сумкой crossbody.

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Племянница королевы Елизаветы II и сама дефилирует по подиуму, но на этот раз она решила ограничиться наблюдением из зрительного зала.

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Неделя моды, Королевская семья, Лотти Мосс, Амелия Виндзор, Племянница Елизаветы II, Неделя моды в Милане.
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