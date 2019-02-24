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Адриана Лима похвасталась идеальными формами на вечеринке

Адриана Лима похвасталась идеальными формами на вечеринке
22:08 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бразильская модель на вечеринке появилась в платье, подчеркивающее стройные ноги.

Бывший ангел Victoria’s Secret, бразильская модель 37-летняя Адриана Лима побывала на вечеринке Hollywood For Science Gala в Лос-Анджелесе. Мероприятие поддерживает Институт окружающей среды и екологии UCLA.

На красной дорожке Лима появилась в салатово-черном платье, которое подчеркнуло длинные стройные ноги модели.

 
 
 
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Last night at Hollywood for Science style @erinwalshnyc makeup @patrickta hair @daniellepriano ✨

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima)

Адриана Лима трогательно попрощалась с Victoria's Secret

Образ она дополнила нюдовыми губами, глаза были подведены черным карандашом. Из аксессуаров модель имела маленький клатч.

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Адриана Лима, Victoria’s Secret, Ангел Victoria’s Secret, Бразильская модель.
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