Адриана Лима похвасталась идеальными формами на вечеринке

Новости шоу бизнеса: Бразильская модель на вечеринке появилась в платье, подчеркивающее стройные ноги.

Бывший ангел Victoria’s Secret, бразильская модель 37-летняя Адриана Лима побывала на вечеринке Hollywood For Science Gala в Лос-Анджелесе. Мероприятие поддерживает Институт окружающей среды и екологии UCLA.

На красной дорожке Лима появилась в салатово-черном платье, которое подчеркнуло длинные стройные ноги модели.

Образ она дополнила нюдовыми губами, глаза были подведены черным карандашом. Из аксессуаров модель имела маленький клатч.