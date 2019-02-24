Адриана Лима похвасталась идеальными формами на вечеринке

Бывший ангел Victoria’s Secret, бразильская модель 37-летняя Адриана Лима побывала на вечеринке Hollywood For Science Gala в Лос-Анджелесе. Мероприятие поддерживает Институт окружающей среды и екологии UCLA.
На красной дорожке Лима появилась в салатово-черном платье, которое подчеркнуло длинные стройные ноги модели.
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Last night at Hollywood for Science style @erinwalshnyc makeup @patrickta hair @daniellepriano ✨
Образ она дополнила нюдовыми губами, глаза были подведены черным карандашом. Из аксессуаров модель имела маленький клатч.