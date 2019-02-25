СМИ: британский актер женится на психологе

Новости шоу бизнеса: Слухи о женитьбе знаменитого британского актера Джуда Лоу с психологом Филиппой Коан снова взрывают сеть.

Несмотря на то, что роман британского киноактера Джуда Лоу и его землячки Филиппы Коан продолжаются уже более 4 лет, звездная пара пока не сделала официального заявления о вступлении в брак. По словам инсайдеров, пышная церемония по случаю их свадьбы состоится уже этой весной.

Отмечается, что на торжество приедет много звездных друзей пары, а само празднование будет довольно роскошным.

Филиппе Коан и Джуд Лоу

"Джуд и Филиппа вместе уже несколько лет и они очень хорошо ладят, поэтому свадьба – это логический следующий шаг в их отношениях. Церемония будет достаточно старомодной – с большим количеством выпивки и танцами до утра. На ней соберутся все старые друзья Джуда Лоу, начиная от лондонских друзей детства, заканчивая теми, с кем он вместе начинал свою актерскую карьеру", – говорилось в заявлении инсайдера.