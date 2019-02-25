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Хайди Клум посетила вечеринку Элтона Джона со своим женихом

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Хайди Клум посетила вечеринку Элтона Джона со своим женихом
17:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно немецкая супермодель Хайди Клум и немецкий исполнитель Том Каулитц посетили мероприятие, организатором которого был Элтон Джон.

Каждый год британский музыкант Элтон Джон открывает благотворительную вечеринку. Средства, собранные на светском мероприятии, сразу перечисляются в фонд борьбы со СПИДом.

Немецкая модель, у которой между прочим 4 детей, потрясла публику идеальной фигурой. Хайди выбрала для светского мероприятия изысканное платье от Elie Saab, вышитое золотистой нитью. Образ был дополнен золотистыми босоножками в тон платью. Том Каулитц не отстал от невесты. Он выбрал классический черный костюм с белой рубашкой, дополнив образ черной бабочкой.

Хайди Клум и Том Каулитц на вечеринке Элтона Джона

Хайди Клум определилась с датой свадьбы

Ранее сообщалось, что немецкие СМИ утверждают, что 45-летняя Хайди Клум беременна от 29-летнего Тома Каулитца.

Супермодель Хайди Клум ждет пятого ребенка.

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Элтон Джон, Вечеринка, Instagram, Хайди Клум, Фото, Том Каулитц.
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