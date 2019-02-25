Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Новости шоу бизнеса: Певица назвала условия договора с НОТУ "кабальными".

Певица Анна Корсун (MARUV), победившая в украинском Нацотборе Евровидение- 2019, рассказала о причинах, почему она отказалась от подписания договора с НОТУ и возможности представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.

По словам Корсун, встреча с представителями НОТУ, на которой решался вопрос, поедет ли она представлять Украину в Израиль, длилась семь часов, в итоге стороны не смогли договориться.

"Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - говорится в сообщении певицы на странице в Facebook.

Она также поблагодарила украинцев, которые отдали за нее свои голоса и попросила своих слушателей на идти на конфронтацию.

"Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - сказала Корсун.

Ранее MARUV заявляла о давлении и огласила несколько пунктов из договора с НОТУ, за нарушение хоть одного из которых, ей может грозить штраф в два миллиона гривень. Со своей стороны НОТУ не предлагает ничего. "Взамен от НОТУ я ничего не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама", - отметила певица.

MARUV одержала победу в Национальном отборе на "Евровидение", получив по итогам голосования зрителей и жюри 11 баллов, при этом зрители отдали ей наивысшую оценку. Вскоре после того, как результаты Национального отбора стали известны, в НОТУ заявили о том, что решение о том, кто будет представлять нашу страну на конкурсе, еще не принято,а MARUV нужно ответить на некоторые вопросы согласно договору об участии в Нацотборе.

Нацотбор на "Евровидение" в этом году стал одним из самых скандальных в истории. В частности, Анну и Марию Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) из Крыма раскритиковали за их позицию о Крыме. Певицы в интервью не смогли дать четкого ответа на вопрос, чей Крым и был ли полуостров оккупирован Россией. Мать девушек занимает должность вице-премьера в подконтрольном России правительстве Крыма, а отец – судья в местном Верховном суде.