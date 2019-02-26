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Победительница "Евровидения-2014" побрилась налысо

Победительница "Евровидения-2014" побрилась налысо
09:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кончита Вурст шокировала поклонников сменой имиджа.

Пару лет назад певица-трансгендер Кончита Вурст поразила весь мир, решившись выйти на сцену главного песенного конкурса мира в роскошном платье и... с бородой. Недавно звезда снова шокировала интернет-пространство своим новым образом.

Австрийский певец Том Нойвирт удивил публику необычным образом на "Евровидении" 2014 года, поскольку он объединил в себе женское и мужское. Аккуратная борода сочеталась с платьями и длинными волосами артиста, что привело к неоднозначной реакции публики. На своей странице в сети Instagram Том Нойвирт опубликовал несколько фотографий, отметив, что готовится прощаться с образом Кончиты Вурст, когда она завершит выделенную ей миссию. 

 
 
 
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pic @mrmartinz dress @thomaskirchgrabner with @go_with_flo party @grazertuntenball for @europride2019 #scandal

Публикация от conchita (@conchitawurst)  

 
 
 
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@grazertuntenball i had the time of my life #theunstoppables Thank you @europride2019 for taking me on this fab date!

Публикация от conchita (@conchitawurst)

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Недавно "бородатая певица" поделилась со своими поклонниками в Инстаграме новым фото. На нем на голове Вурст абсолютно отсутствуют волосы.

Оказалось, что Том Нойвирт готовится создать новый имидж мужского пола, а на новых снимках видно, что трансформация началась с отказа от длинных волос. Певец побрился налысо, к чему поклонники отнеслись неоднозначно, как и после недавнего осветления растительности на лице и голове.

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Знаменитости, ''Евровидение 2014'', Кончита Вурст, Смена образа, Победитель Евровидения 2014.
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