Победительница "Евровидения-2014" побрилась налысо

Новости шоу бизнеса: Кончита Вурст шокировала поклонников сменой имиджа.

Пару лет назад певица-трансгендер Кончита Вурст поразила весь мир, решившись выйти на сцену главного песенного конкурса мира в роскошном платье и... с бородой. Недавно звезда снова шокировала интернет-пространство своим новым образом.

Австрийский певец Том Нойвирт удивил публику необычным образом на "Евровидении" 2014 года, поскольку он объединил в себе женское и мужское. Аккуратная борода сочеталась с платьями и длинными волосами артиста, что привело к неоднозначной реакции публики. На своей странице в сети Instagram Том Нойвирт опубликовал несколько фотографий, отметив, что готовится прощаться с образом Кончиты Вурст, когда она завершит выделенную ей миссию.

Недавно "бородатая певица" поделилась со своими поклонниками в Инстаграме новым фото. На нем на голове Вурст абсолютно отсутствуют волосы.

Оказалось, что Том Нойвирт готовится создать новый имидж мужского пола, а на новых снимках видно, что трансформация началась с отказа от длинных волос. Певец побрился налысо, к чему поклонники отнеслись неоднозначно, как и после недавнего осветления растительности на лице и голове.