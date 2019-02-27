"Яркое красное пальто": Кейт Миддлтон заворожила оригинальным образом

Новости шоу бизнеса: Семья отправилась в тур по Северной Ирландии.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в столицу Северной Ирландии с двухдневным туром. Для первого выхода на публику герцогиня Кембриджская выбрала стильный весенний образ, который украшала, как всегда, идеальная укладка.

По возвращении герцогов Сассекских из трехдневного путешествия по Марокко, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по Северной Ирландии. В программе их визита планы посетить столицу страны Белфаст и два других города – Фермана и Баллимена. Тур организован для того, чтобы поднять важные вопросы, касающиеся проблем молодежи.