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Среда, 27.02.2019
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"Яркое красное пальто": Кейт Миддлтон заворожила оригинальным образом

"Яркое красное пальто": Кейт Миддлтон заворожила оригинальным образом
18:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: hellomag

Новости шоу бизнеса: Семья отправилась в тур по Северной Ирландии.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в столицу Северной Ирландии с двухдневным туром. Для первого выхода на публику герцогиня Кембриджская выбрала стильный весенний образ, который украшала, как всегда, идеальная укладка.

По возвращении герцогов Сассекских из трехдневного путешествия по Марокко, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по Северной Ирландии. В программе их визита планы посетить столицу страны Белфаст и два других города – Фермана и Баллимена. Тур организован для того, чтобы поднять важные вопросы, касающиеся проблем молодежи.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Ирладния, Северная ирланлия.
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