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Среда, 27.02.2019
"Пусть живут животные": милый фотопроект о сочувствии к живому существу (Фото)
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"Пусть живут животные": милый фотопроект о сочувствии к живому существу (Фото)

Sveta Бутко фотографировала животных из приюта для благотворительного календаря "Пусть живут животные". Обиженный Доберман; собака, потерявшая задние лапы в автомобильной аварии; слепой кот; очень старая и брошенная собака - у каждого из них разные и уникальные истории жизни. Так же, как и у людей. Этим проектом Светлана хотела напомнить, что все мы уникальны, но вместе с тем, такие похожи. Все мы ищем теплых объятий, любящего взгляда, истинного счастья, лучшего друга, реальной поддержки. Нам нужен кто-то, кто примет нас такими, какие мы есть, и не будет судить. Посмотрите на эти фотографии - они такие прекрасные!
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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Люди, Животные, Фотопроект, Пусть живут животные, Sveta Бутко.
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