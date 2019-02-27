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Серьга в носу и белые локоны: MELOVIN неожиданно сменил имидж

Серьга в носу и белые локоны: MELOVIN неожиданно сменил имидж
20:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: melovin_official

Новости шоу бизнеса: Кроме нового цвета волос и заметно темных и густых бровей в его носу появилась серьга.

Украинский исполнитель MELOVIN (Константин Бочаров) решил освежить свой внешний вид, покрасившись из темного цвета волос в седой.

Скандал вокруг нынешнего Национального отбора в Украине до сих пор не утихает. Однако неожиданные изменения в своем апмплуа решил сделать победитель отбора 2018 года MELOVIN. Более года артист имел насыщенно темный цвет волос, что очень подходило к его сценическому образу и одной линзе в левом глазу.

Стоит добавить, что кроме нового цвета волос и заметно темных и густых бровей в его носу появилась серьга. Возможно, это лишь клипс, однако такой образ очень понравился его "меловинаторам". Именно с ними MELOVIN поздоровался в тексте под сообщением.

Стоит добавить, что в сентябре 2017 года его последний раз видели с розовым мелированием волос, а перед этим – с черно-белым. А летом 2018 года сменил голубую линзу в одном глазу на черную и носит ее до сих пор. Еще раньше MELOVIN признавался, что его правый глаз – настоящий, а левый, в котором линза, символизирует искусство.

 
 
 
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Hi #MELOVINATORS

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MELOVIN, нацотбор на евровидение, нацотбор на Евровидение 2018, Константин Бочаров.
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