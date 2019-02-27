Людям с такой силой воли можно только позавидовать (Фото)

Еще недавно все эти люди были далеки от спорта и не часто выполняли различного рода физические упражнения. Но теперь все изменилось, они всей душой полюбили фитнес и/или бодибилдинг, а результат в свою очередь не заставил себя ждать. Только взгляните на то, как преобразились герои данной подборки благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию.