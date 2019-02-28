Вот так неудача: Ештон Катчер поразил Милу Кунис необычным подарком

Новости шоу бизнеса: Мила Кунис рассказала о неудачном подарке ее мужа.

35-летняя Мила Кунис и 41-летний Эштон Катчер знакомы с юных лет (оба в конце 1990-х снимались в сериале "Шоу 70-х" (That ’70s Show), но продолжают удивлять друг друга. В эфире телешоу Эллен Дедженерес Мила рассказала о сюрпризе, который преподнес ей Эштон на День святого Валентина. Подарок поразил не только ее, но и самого Катчера.

"На День Святого Валентина Эштон подарил мне двух голубков. Мы отвезли их к специалисту по птицам, которая сообщила нам, что это не голубки, а попугаи. Теперь у нас живут два маленьких попугая. Они не птицы любви, потому что птицы любви так не выглядят", - рассказала Мила.

Вместе с Эштоном, за которого Мила вышла замуж летом 2015 года, она воспитывает двоих детей, четырехлетнюю дочь Уайетт и двухлетнего сына Димитрия.

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