В шоу "Дивовижні люди" примет участие "мальчик-калькулятор"

Новости шоу бизнеса: В субботу, 2 марта, в 21:00 в эфир канала "Украина" выйдет второй выпуск супер-шоу "Дивовижні люди", одним из участников которого станет "ребенок-калькулятор".

9-летний мальчик научился молниеносно складывать и умножать в уме одно-, двух-, трех- и даже четырехзначные числа.

Сава Мурачев активно занимается борьбой – всего за год он получил порядка 20 золотых медалей за победу в соревнованиях. К тому же, мальчик обладает уникальной памятью – он считает на уровне мировых рекордсменов, максимально быстро преобразуя в своей голове цифры в итоговые суммы.

"Я просто вижу числа и очень быстро считаю. Хотя с математическими способностями у меня хорошо, в школе я учусь, честно говоря, не очень. Но надеюсь, что однажды стану много зарабатывать и смогу покупать маме все, что она захочет", – рассказал 9-летний Сава Мурачев.

Эксперты проекта проверят математические способности участника, усложнив задачу – Саве нужно будет считать в уме, при этом набивая ногой футбольный мяч.