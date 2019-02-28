Звезда "Игры престолов" шокировала поклонников странным признанием

Новости шоу бизнеса: Кто бы мог подумать, что красавица Кларк признается в попытке кражи, да еще и попытается ее совершить.

Известная актриса Эмилия Кларк, которая сделала татуировку в честь "Игры престолов", недавно призналась, что пыталась украсть со съемочной площадки металлический трон, но к сожалению, он не поместился в ее автомобиль, пишет издание Metro.

Дело в том, что Эмилия склонна к клептомании, но она отметила, что считает себя очень хорошим человеком. Большинство из вещей со съемочной площадки Кларк прятала в парике своей героини.

"Я толкала этот трон, пыталась поместить его в свой автомобиль, но, к сожалению, он не подошел по размерам. Что здесь поделаешь?" – рассказала Эмилия Кларк.