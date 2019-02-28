Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Центр искусств в Ирландии.

Герцог и герцогиня Кембриджские пребывают с официальным визитом в Ирландии, и на второй день Кейт и Уильям приехали в город Баллимена.

Для выхода в свет 37-летняя герцогиня выбрала пальто с кейпом небесно-голубого цвета. Стоимость наряда из осенне-зимней коллекции 2018 английского бренда Mulberry - 1735 фунтов (около 60 тысяч гривен). Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.

Кольцо и серьги с яркими синими камнями, принадлежавшие принцессе Диане, подчеркнули изысканный образ Кейт Миддлтон. В подборе макияжа и укладки Кейт Миддлтон отдала предпочтение естественности.