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Дан Балан и участница "Голос країни 9" выпустили песню, которую ждали все

Дан Балан и участница "Голос країни 9" выпустили песню, которую ждали все
21:29 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Dan Balan подготовил сюрприз поклонникам проекта "Голос країни-9", презентовав клип и радиоверсию дуэта с участницей нового сезона "Голосу країни" Катериной Бегу.

Выступление артиста с вокалисткой в третьем выпуске слепых прослушиваний взорвало интернет за сутки, собрав почти 5 миллионов просмотров на главной странице проекта в YouTube. В социальных сетях видео собрало около 1 миллиона.

"Я не ожидал, что моя такая энергичная песня может звучать так лирично и нежно. Для меня было огромной неожиданностью, что наша импровизация получила такую популярность в соцсетях. Нам писали сотни комментариев о том, что зрители хотели бы услышать студийную версию нашего с Катей выступления и мы приняли решение записать полноценный трек и выпустить клип", – делится впечатлениями тренер "Голос страны – 9" Dan Balan.

Очаровательный Дан Балан обворожил поклонниц новым фото

Пользователи сети пришли в восторг от того, что Дан и Катерина решили записать полную версию песни и опубликовать ее на радость поклонникам.

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Песня, Дуэт, Певец, Дан Балан, Голос страны 9, Катерина Бегу.
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