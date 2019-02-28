Кара Делевинь снялась в провокационном образе для обложки глянца Numero

Новости шоу бизнеса: 26-летняя английская актриса начала все больше заниматься модельной карьерой, снимаясь в достаточно горячих фотосессиях.

Так, для обложки мартовского выпуска журнала Numero Делевинь снова надела провокационное платье.

Недавно сеть взорвали снимки 26-летней Кары Делевинь, на которых она позирует обнаженной для рекламной съемки Balmain, а уже после этого представители глянца Numero опубликовала результат сотрудничества модели с их журналом на своей странице в Instagram.

Для фотосессии Кара примерила провокационный наряд от Dior, который подчеркивает ее пышную грудь и показывает обнаженную спину. Представители отмечали, что журнал будет в продаже с 1 марта, вероятно, именно тогда они покажут больше снимков роскошной Кары Делевинь.