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Кара Делевинь снялась в провокационном образе для обложки глянца Numero

Кара Делевинь снялась в провокационном образе для обложки глянца Numero
22:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 26-летняя английская актриса начала все больше заниматься модельной карьерой, снимаясь в достаточно горячих фотосессиях.

Так, для обложки мартовского выпуска журнала Numero Делевинь снова надела провокационное платье.

Недавно сеть взорвали снимки 26-летней Кары Делевинь, на которых она позирует обнаженной для рекламной съемки Balmain, а уже после этого представители глянца Numero опубликовала результат сотрудничества модели с их журналом на своей странице в Instagram.

 
 
 
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out on Friday The March issue of @numeromagazine starring @caradelevingne wearing @dior shot by #jeanbaptistemondino. #numeromagazine #caradelevingne #dior #diorparfums #mariagraziachiuri

Публикация от Numéro Magazine (@numeromagazine)

Кара Делевинь стала звездой журнала Love Magazine

Для фотосессии Кара примерила провокационный наряд от Dior, который подчеркивает ее пышную грудь и показывает обнаженную спину. Представители отмечали, что журнал будет в продаже с 1 марта, вероятно, именно тогда они покажут больше снимков роскошной Кары Делевинь.

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Фотосессия, Обложка, Кара Делевинь, Обложка глянца, "Numero".
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