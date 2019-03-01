Сальма Хайек раскрыла секрет стройной фигуры

Популярная голливудская 52-летняя актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек обладает очень хорошей физической формой, невзирая на уже немолодой возраст. Женщина часто хвастается пикантными фотографиями в бикини, не стесняясь своего тела, и всегда удачно подбирает себе образы для выхода в свет.
Женщина опубликовала на своём официальном профиле в сети Instagram видео, где она занимается спортом в облегающем спортивном костюме.
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I hate working out, but I love dancing Detesto hacer ejercicio, pero adoro bailar #workout #dance @carlosvives music #lagotafria #colombia
В небольшом ролике Сальма раскрыла свой личный секрет, который пригодиться для тех, кто так же, как и она, не любит заниматься физическими упражнениями. Нужно просто танцевать под зажигательную музыку во время их выполнения. На видео Сальма Хайек бежит на беговой дорожке, параллельно сексуально танцуя под латиноамериканскую задорную музыкальную композицию.
К публикации женщина написала комментарий, в котором пояснила, что терпеть не может любых занятий спортом, а вот танцевать просто обожает. Потому она решила совместить приятное с полезным, и нелюбимые занятия превратились в весёлое и радостное времяпрепровождение.