Сальма Хайек раскрыла секрет стройной фигуры

Новости шоу бизнеса: На днях знаменитость решила поделиться со своими почитателями секретами поддержания хорошей физической формы.

Популярная голливудская 52-летняя актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек обладает очень хорошей физической формой, невзирая на уже немолодой возраст. Женщина часто хвастается пикантными фотографиями в бикини, не стесняясь своего тела, и всегда удачно подбирает себе образы для выхода в свет.

Женщина опубликовала на своём официальном профиле в сети Instagram видео, где она занимается спортом в облегающем спортивном костюме.

В небольшом ролике Сальма раскрыла свой личный секрет, который пригодиться для тех, кто так же, как и она, не любит заниматься физическими упражнениями. Нужно просто танцевать под зажигательную музыку во время их выполнения. На видео Сальма Хайек бежит на беговой дорожке, параллельно сексуально танцуя под латиноамериканскую задорную музыкальную композицию.

К публикации женщина написала комментарий, в котором пояснила, что терпеть не может любых занятий спортом, а вот танцевать просто обожает. Потому она решила совместить приятное с полезным, и нелюбимые занятия превратились в весёлое и радостное времяпрепровождение.