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Звезда сериала "Менталист" Лиза Шеридан найдена мертвой

Звезда сериала "Менталист" Лиза Шеридан найдена мертвой
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 45-летняя актриса Лиза Шеридан, звезда популярных американских телесериалов, найдена мертвой у себя дома в Новом Орлеане.

Отмечается, что Лиза последние годы переживала депрессию, однако менеджер актрисы Митч Клем отрицает версию самоубийства.

"Естественно, мы все были потрясены этой потерей. Мы убиты горем... Она умерла в понедельник утром, дома, в своей квартире в Новом Орлеане. Мы ждем отчета о причинах смерти",– подчеркнул Клемм.

За свою карьеру Лиза Шеридан снялась в 44 сериалах и фильмах. Наибольшую популярность ей принесли роли в таких сериалах, как "Вперед, в прошлое", "Менталист", "Лунный свет", "Все еще король" и других.

Звезда "Менталиста" снялся в стильной черно-белой фотосессии (Фото)

Добавим, что Шеридан ранее была помолвлена с актером сериала "Секс в большом городе" Роном Ливингстоном, но замуж так и не вышла.

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Сериал, Актриса, Смерть, Менталист, Лиза Шеридан.
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