Звезда сериала "Менталист" Лиза Шеридан найдена мертвой

Новости шоу бизнеса: 45-летняя актриса Лиза Шеридан, звезда популярных американских телесериалов, найдена мертвой у себя дома в Новом Орлеане.

Отмечается, что Лиза последние годы переживала депрессию, однако менеджер актрисы Митч Клем отрицает версию самоубийства.

"Естественно, мы все были потрясены этой потерей. Мы убиты горем... Она умерла в понедельник утром, дома, в своей квартире в Новом Орлеане. Мы ждем отчета о причинах смерти",– подчеркнул Клемм.

За свою карьеру Лиза Шеридан снялась в 44 сериалах и фильмах. Наибольшую популярность ей принесли роли в таких сериалах, как "Вперед, в прошлое", "Менталист", "Лунный свет", "Все еще король" и других.

Добавим, что Шеридан ранее была помолвлена с актером сериала "Секс в большом городе" Роном Ливингстоном, но замуж так и не вышла.