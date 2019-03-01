Кортни Кардашьян засветилась в "голом" платье од украинского дизайнера

Новости шоу бизнеса: Кортни Кардашьян поделилась весьма пикантными снимками в Instagram.

Недавно самая старшая сестра из семейства Кардашьян-Дженнер Кортни поделилась серией пикантных фото в своем Instagram-аккаунте. Снимки были сделаны во время вечеринки. Компанию Кортни составили Кендалл и Хлои.

Кортни Кардашьян выбрала себе самый откровенный наряд, а именно "голое" платье от Gasanova, с прошедшей Ukrainian Fashion Week.

Переглянути цей допис в Instagram Smile for the camera Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 25 Лют 2019 р. о 6:31 PST

В этом платье можно рассмотреть в подробностях безупречную фигуру матери троих детей, но она, в принципе, ее никогда не скрывала.