Кортни Кардашьян засветилась в "голом" платье од украинского дизайнера

Недавно самая старшая сестра из семейства Кардашьян-Дженнер Кортни поделилась серией пикантных фото в своем Instagram-аккаунте. Снимки были сделаны во время вечеринки. Компанию Кортни составили Кендалл и Хлои.
Кортни Кардашьян выбрала себе самый откровенный наряд, а именно "голое" платье от Gasanova, с прошедшей Ukrainian Fashion Week.
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В этом платье можно рассмотреть в подробностях безупречную фигуру матери троих детей, но она, в принципе, ее никогда не скрывала.