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Пятница, 01.03.2019
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Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце

Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце

Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце
21:14 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: С официальным визитом в Великобританию прибыл 57-летний король Иордании Абдалла II с супругой, 48-летней королевой Ранией, и сыном, 24-летним принцем Хусейном.

Одной из главных встреч в первый день их пребывания в Лондоне стала аудиенция у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце.

В гостиной дворца их ждала не только 92-летняя королева, но и ее дочь, 68-летняя принцесса Анна, которая поприветствовала гостей реверансом.

Королева Рания выглядела элегантно и ярко в пурпурном платье и лиловых туфлях. Ее сын и муж отдали предпочтение темно-синим костюмам.

 
 
 
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Today The Queen, with The Princess Royal, hosted Their Majesties The King and Queen of the Hashemite Kingdom of Jordan and their son, The Crown Prince, at Buckingham Palace.

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

 

Королева Рания вышла на публику в легком платье и лодочках Dior

Стоит отметить, что наследный принц Хусейн не единственный их сын. У короля и королевы Иордании четверо детей. Хусейн, как старший из них, является прямым наследником трона.

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Королева Елизавета II, Букингемский дворец, Король Иордании, Королева Рания, Королева Иордании.
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