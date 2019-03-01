Олю Цибульскую до слез тронула история маленькой поклонницы

В своем instagram-блоге артистка рассказала, что после выступления ее ждала маленькая девочка, которая дрожащими руками подарила самодельный подарок, крепко обняла и призналась, что изучает песни Оли в музыкальной школе, потому что мечтает, как и она, когда-то выступать перед десятками тысяч людей.
Цибульскую настолько тронула история юной поклонницы, что она пообещала помочь исполнить ее мечту. В маленькой девочке популярная артистка узнала себя в детстве – наивную, упорную и с верой в чудо.
"Когда ты ребенок и мечтаешь о сцене, ты, конечно, где-то там внутри греешь это желание выйти, увидеть большое количество людей в прямом эфире, почувствовать ваши сердца, но кажется, что это где-то далеко – в книгах, по телевизору и совсем не с тобой",– поделилась Оля.
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Вчора після концерту до мене підійшла дівчинка, міцно обняла і передала зворушливий подарунок. А ще зізналася, що в музичній школі вивчає мою пісню #Дівчинка і як я мріє колись виступати перед десятками тисяч людей Я впізнала в ній себе - маленьку Олю, яка з феном в руках і в маминих підборах перед дзеркалом співала пісні тих, з ким сьогодні виступала на одній сцені Мрійте і вірте в себе Все збувається! #оляцибульська #мамаартистка #ябуланеготова
Оля не только спела на сцене "Большого Весеннего Концерта", а и провела его в качестве ведущей. Соведущим же на этом событии был новый холостяк страны – Никита Добрынин.