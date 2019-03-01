Олю Цибульскую до слез тронула история маленькой поклонницы

Новости шоу бизнеса: Известная певица и ведущая Оля Цибульская записала откровенное видео из гримерки сразу после окончания Большого Весеннего Концерта в Дворце Украина.

В своем instagram-блоге артистка рассказала, что после выступления ее ждала маленькая девочка, которая дрожащими руками подарила самодельный подарок, крепко обняла и призналась, что изучает песни Оли в музыкальной школе, потому что мечтает, как и она, когда-то выступать перед десятками тысяч людей.

Цибульскую настолько тронула история юной поклонницы, что она пообещала помочь исполнить ее мечту. В маленькой девочке популярная артистка узнала себя в детстве – наивную, упорную и с верой в чудо.

"Когда ты ребенок и мечтаешь о сцене, ты, конечно, где-то там внутри греешь это желание выйти, увидеть большое количество людей в прямом эфире, почувствовать ваши сердца, но кажется, что это где-то далеко – в книгах, по телевизору и совсем не с тобой",– поделилась Оля.

Оля не только спела на сцене "Большого Весеннего Концерта", а и провела его в качестве ведущей. Соведущим же на этом событии был новый холостяк страны – Никита Добрынин.