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Мэттью Макконахи с тремя детьми посетили церемонию Texas Medal Of Arts Awards

Мэттью Макконахи с тремя детьми посетили церемонию Texas Medal Of Arts Awards
22:35 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: showdream.org

Новости шоу бизнеса: Успех 49-летнего Мэттью Макконахи оценили в его родном Техасе – актер получил специальную награду, вручаемую выдающимся техасцам.

В Остине, городе на юге штата, прошла торжественная церемония награждения Texas Medal Of Arts Awards, которую Мэттью покинул с медалью.

А разделить с ним этом приятный момент пришли самые близкие люди: мама Кэй Макконахи, жена Камила Алвес и дети, десятилетний Леви, шестилетний Ливингстон и девятилетняя Вида.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес с тремя детьми посетили церемонию Texas Medal Of Arts Awards

Награда оказалась в руках актера вполне заслуженно: Макконахи становился лауреатом "Золотого глобуса", "Оскара" и других престижных премий. Помимо успешной карьеры, актер вместе с женой управляет благотворительным фондом Just Keep Livin Foundation, который помогает старшим школьникам.

Стильный Мэттью МакКонахи снялся в новой фотосессии для глянца

Макконахи встретился со своей нынешней женой в 2006 году. Через шесть лет после знакомства голливудский актер и бразильская модель поженились.

Кстати сказать, их свадьба прошла в Остине, где проживает семья Макконахи.

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Камила Алвес, Мэттью МакКонахи, Texas Medal Of Arts Awards.
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